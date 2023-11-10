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En uzun mağlubiyet serisi! Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? Beşiktaş Avrupa kupalarına veda mı etti?

En uzun mağlubiyet serisi! Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? Beşiktaş Avrupa kupalarına veda mı etti? Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında evinde Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Peki, Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı var mı? İşte detaylar..