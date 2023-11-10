En uzun mağlubiyet serisi! Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? Beşiktaş Avrupa kupalarına veda mı etti?

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenilen Beşiktaş, Avrupa kupalarında en kötü serisini yakaladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında, evinde Bodo/Glimt'i konuk eden siyah beyazlılar sahadan mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarının grup aşamalarında evinde oynadığı son beş maçı kaybetti. Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.
Avrupa kupalarına veda etti
Konferans Ligi D grubunda 4 maça çıkan Beşiktaş 1 puan toplayabildi. Beşiktaş tek puanını Club Brugge deplasmanındaki 1-1'lik skorla elde etti.
Sahasında Bodo/Glimt'e yenilen Beşiktaş'ın gruotan çıkma şansı kalmadı. Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.
Beşiktaş gruptaki son iki maçında Club Brugge ve Lugano ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş'ın kalan maçlarının programı..
30 Kasım 2023
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık 2023
Lugano - Beşiktaş