Endişe ve kaygı için hangi duayı okumalıyım? İşte o özel dua... Sevdiğine kavuşmak için dua etmek isteyenler bu duatı merak ediyor.İşte sevdiğine kavuşmak isteyenlerin araştırdığı o dua..

Farklı sebeplerden dolayı sürekli endişeli ve kaygılı olan kişilerin bu durumdan kurtulmak için okuyacağı dua internette sıkça araştırılıyor.

Endişe ve kaygıdan kurtulma duası sıklıkla gündeme gelerek araştırma konusu oluyor.

Endişe ve kaygıdan kurtulmak isteyen kişiler için inşirah suresinin okunması tavsiye ediliyor.

İşte endişe ve kaygıdan kurtulmak isteyenlerin okuması gereken o dua..

Endişe ve kaygı için okunacak dua

Endişe ve kaygılarından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken dua inşirah suresidir.

- Bismillahirrahmanirrahim

- Elem neşrah leke sadrek

- Ve vada'na 'anke vizreke

- Elleziy enkada zahreke

- Ve refa'na leke zikreke

- Feinne me'al'usri yüsren

- İnne me'al'usri yüsren

- Feiza ferağte fensab

- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana eziyet veren yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul.