Engellenmiş olabilirsiniz! Numaranızın engellenip engellenmediğini 5 dakikada anlayabilirsiniz... Numara engellemek ulaşılmak istemeyen insanların tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bir zamanlar iletişim kurduğunuz insanlarla artık görüşmüyor olabilirsiniz aynı zamanda ulaşmanız istenmediği için engellenmiş de olabilirsiniz... bunu anlamak için çok fazla vakit harcamak yerine yazdığımız adımları izleyerek kısa sürede bilgi sahibi olabilirsiniz

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Bir zamanlar görüştüğünüz insanlarla artık sağlıklı ilişkiniz kalmamış olabilir. Bunlar gayet doğal ve normal süreçlerdir.

Böyle zamanlarda iki taraf birbirini habersiz bırakmak için engelleme yöntemine başvurabilir.

Bu bazen tek taraftan da yapılabilir. Bu durumu öğrenmek, doğrulamak istiyorsanız karşı tarafı birkaç defa arayıp öğrenmeye çalışabilirsiniz.

Tabii numaranız engellendiyse ısrarlı aramalarınız yüzünden şikayet edilebilirsiniz. Bunları unutmamakta fayda var. Bu durumun yaşanıp yaşanmadığını anlamak ise artık çok kolay…

Numaranı engellediğini düşündüğün kişiyi ara

Karşı tarafın sizi engelleyip engellemediğini mesaj ile anlamanız pek mümkün değildir. Arayarak bunu anlamaya çalışın.

Aramanın nasıl bittiğine bak

Aramanız bir çalmadan sonra bitiyorsa veya yarım çalıp ardından telesekretere yönlendiriliyorsan ya engellenmişsindir ya da karşı tarafın şarjı bitmiştir.

Kişiyi aradığınızda çalma şeklini dinleyin

Aramanıza dönüş yapıldıysa engellenmemişsinizdir.

Kişiyi gizli bir numaradan arayın

Bu durumu karşı tarafın numarasının önüne #31# yazarak yapabilirsiniz.

Çağrı normal bir şekilde gerçekleşiyorsa (beşten fazla çalıyorsa) karşı taraf sizi engellemiştir.

Çağrı birkaç defa çaldıktan sonra kesilmeye ve telesekretere düşmeye başladıysa karşı tarafın telefonunun şarjı bitmiştir diyebiliriz.

Bir yakınınızın telefonu ile karşı tarafı arayın

Yakınınız olan birinin telefonuyla karşı tarafı arayın.

Eğer o telefona dönüş oluyorsa ve size olmuyorsa bu engellendiğiniz anlamına gelir.

Not:

Bu adımları izleyerek engellendiğinizden emin olduysanız karşı tarafı daha fazla rahatsız edecek davranışlarda bulunmamanız daha sağlıklı olacaktır aksi takdirde niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun yaptığınız taciz olarak nitelendirilip şikayet edilebilir.