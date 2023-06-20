Engelli maaşı zammı 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından engelli maaşı zam oranı araştırılmaya başladı. Peki 2023 engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayı asgari ücret zam oranını açıkladı.

Yeni asgari ücret yüzde 34 zam oranıyla net 11 bin 402 lira, brüt 13 bin 414 lira olarak açıklandı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yaşlılık maaşı, işsizlik maaşı, engelli maaşı gibi ödenekler de merak konusu oldu.

Engelli maaşı yüzde 40-69 oranlarda engelliliği bulunanlar için 1738 lira olarak ödeniyordu. Yeni engelli maaşı merak konusu oldu.

Peki asgari ücret zammı sonrası yeni engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Yeni engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşının 2330 liraya yükselmesi beklenirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakamın 3201 lira olması bekleniyor.