ENSONHABER | Ağrı Seçim Sonuçları 2023! Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Türkiye büyük seçimde oy kullanmak için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim sonuçları araştırılıyor. Biz de sizler için Ağrı seçim sonuçlarını ve oy oranlarını paylaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar yarın kullanılacak. Gözler YSK’dan gelecek seçim sonuçlarına çevrilecek. Heyecanla bekleyen milyonlarca seçmen, sandık başına geçerek tercihini yapacak. Sandıklar saat 17:00’de kapanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, ve Sinan Oğan arasında oylar kullanılacak. Seçim telaşı devam ederken bir yandan da seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, il il seçim sonuçlarını araştırıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Ağrı’da kim önde? İşte Ağrı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları... 2023 Ağrı seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Ağrı iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.