ENSONHABER | Ardahan Seçim Sonuçları 2023! Ardahan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Ardahan seçim sonuçlarını yarın akşamdan itibaren bu sayfamızda sizlerle paylaşacağız. Ardahan'da oy sayma işlemlerinin başlamasının ardından ortaya çıkan sonuçları güncel olarak sizlere aktaracağız..

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı.

Seçime saatler kala illerin seçim sonuçları büyük merak uyandırmaya başladı. Ensonhaber olarak tüm illerin sonuçlarını sizler ile paylaşacağız.

Bu sayfamızda Ardahan ilinin seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız. Oyların sayılmasına başlandığı andan itibaren haberimizi güncelleyerek oy oranlarını size aktaracağız.

Ardahan'ın Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinde ortaya çıkacak oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, Ardahan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Can sonuçları 2023!

2023 Ardahan seçim sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak.

Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..