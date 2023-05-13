ENSONHABER | Osmaniye Seçim Sonuçları 2023! Osmaniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Osmaniye seçim sonuçlarını yarın akşamdan itibaren bu sayfamızda sizlerle paylaşacağız. Oy sayma işlemlerinin başlamasının ardından sonuçları güncel olarak aktaracağız..

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Yarın yapılacak seçimlerin sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak.

Vatandaşlar seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında sıklıkla aramalar yapıyorlar.

Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Osmaniye'nin seçim sonuçlarını bu sayfadan sizler ile paylaşacağız.

Peki, Osmaniye seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Osmaniye sonuçları 2023!

2023 Osmaniye seçim sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak.

Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..