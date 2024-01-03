Erişilemeyen Sahibinden.com'dan ilk açıklama! Sebebi bakın neymiş... Sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanan sahibinden.com ilan sitesine ilişkin resmi açıklama geldi.

ensonhaber.com

Binlerce kullanıcısı olan sahibinden.com ilan sitesi, 3 Ocak sabahından beri erişime kapalı durumda.

Siteye giriş yapamayan kullanıcılar, sebebini merak ediyor.

Sunucu hatası veren siteye ilişkin, "Sahibinden çöktü mü, neden girilmiyor" soruları araştırılırken beklenen açıklama geldi.

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada duruma açıklık getirdi.

"Çözmeye çalışıyoruz"

Sahibinden.com'un alan adındaki bir teknik problem sebebiyle kapandığı belirtildi.

Sorun şu sözlerle açıklandı:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."