Erkek terörü: İncel nedir, kimlere denir? İncellik sözlüğü "İstemsiz bekarlık" anlamına gelen incellik, hayatı boyunca bir kadınla birlikte olmamış ve olmayacağını düşünen erkeklerin kadın düşmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Son dönemde ülkemizde de yaygınlaşan bu akım hakkında merak edilenler haberimizde...

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"Incel" terimi, son günlerin popüler kelimeleri arasında yer alıyor.

Bir akım olarak karşımıza çıkan bu durum, Türkiye'de de baş gösteriyor.

En temel haliyle incel, cinsel deneyim eksikliğinden dolayı hüsrana uğrayan, genellikle erkek olan birini tanımlar.

İlk olarak 2018 yılında Kanada'da ortaya çıkan bu terim, internet ortamında hızla yayılmıştır.

İncel nedir

"involuntary celibate", yani "kendi isteği dışında bekar" durumunun kısaltılmış halidir.

Inceller kimlerdir

Inceller, hak ettikleri bir cinsel yaşamın, “zalim” kadınlar tarafından kendilerinden esirgendiğini düşünürler.

Hak ettiklerini düşündüğü şeyleri “almak” için şiddet ve tecavüz gibi intikam yöntemleri savunurlar.

İncel erkekler, hayata yenik başladıklarını düşünmekle birlikte iç ve dış görünüş açısından da yetersiz olduklarını hissederler.

Duygusal hisler onlar için anlam ifade etmez.

Kendi görünümlerini iyileştirerek kadınlardan intikam almak gibi bir düşünceler beslerler.

Incel sözlüğü

İncellerin kendi aralarında bir jargonları da var.

Mental problemleri olduğu için ilişki kuramayanlara mentalcel,

boyu kısa olduğu için hiç şansı olmayanlara heightcel,

madde bağımlılığı olduğu için sosyal ve duygusal ilişki kuramayanlara drugcel,

“normal” insanlara ise normie diyorlar.

Genel adı “Femoid” olan kadınları Stacy ve Becky olarak ikiye ayırıyorlar.

“Ortalama” genç kadınlara “Becky” derken, “kendini beğenmiş, kıyafet, makyaj ve takı manyağı” kadınları “Stacy” diye adlandırıyorlar.

Araştırılıyor

İncel forumları, kadın düşmanı söylemler ve incel topluluğunun bazı üyelerinin benimsediği yüksek profilli şiddet nedeniyle kamu politikası araştırmacıları tarafından incelenmektedir.

2022'de " Journal of Cinsel Tıp " dergisinde yayınlanan bir başka araştırma, kendilerini incel olarak tanımlayanların daha yüksek oranda depresyon, paranoya ve başkalarıyla ilişkileri hakkında olumsuz düşünceler yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.