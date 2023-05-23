Erkekler bu sırrı araştırıyor! Limonlu karpuz suyunun inanılmaz faydası... Tezgahlarda yerini alan sulu sulu karpuzlar, yaz mevsiminin en sevilen meyvesidir. Karpuzu limon suyu ile tüketmenin etkileri ise duyanların iştahını kabartıyor. İşte limonlu karpuz suyunun faydaları...

Rengiyle, tadıyla, kokusuyla sıcak havaların favori meyvesi karpuz, görücüye çıktı.

Yaz günlerinde sofralardan eksik olmayan karpuz, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Peynir ve nane ile servis edildiğinde aroması güçlenen karpuz, bir de limon suyu eklenince ne faydasına ne de tadına doyum oluyor.

Karpuza limon suyu eklemek, sağlık açısından harikalar yaratıyor.

Bakın limonlu karpuz suyu ne işe yarıyor...

Faydası şaşırttı

İster karpuz suyuna limon sıkın, ister karpuzun üstüne direkt ekleyin.

Limonlu karpuz tüketmek, cinsel hastalıkların tedavisinde öncü rol oynuyor.

ABD’de yapılan son araştırmaya göre, karpuzda bulunan “citrulline” adlı madde, erkeklerde rastlanan ereksiyon bozukluğunu önlüyor ve tedavi ediyor.