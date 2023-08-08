Erkin Koray kimdir, neden öldü? Erkin Koray'ın hastalığı neydi? Türk Rock Müziğinin sevilen ismi Erkin Koray kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberi sonrasında biyografisi ve ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki Erkin Koray kimdir, neden öldü? Erkin Koray kaç yaşında öldü ve hastalığı neydi? İşte merak edilenler…

Anadolu Rock Müziğinin efsane ismi Erkin Koray’dan sanat dünyasını kahreden haber geldi.

Usta müzisyen Erkin Koray, bir süredir Kanada’da yaşamını sürdürüyordu. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta isim hayatını kaybetti.

Birçok dalda ödül alan ve Anadolu’nun kültürel mirasını korumak için de katkı sağlayan Erkin Koray’ın ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu.

Türkiye’yi derinden sarsan acı haber sonrası usta sanatçı Erkin Koray’ın ölüm sebebi ve biyografisi araştırılmaya başladı.

Peki Erkin Koray kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Erkin Koray’ın hastalığı neydi? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Erkin Koray'ın hastalığı neydi?

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Erkin Koray, akciğer rahatsızlığı sebebiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Usta müzisyenin ölümünden saatler öncesinde kızı Damla Koray, “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı” demişti.

Erkin Koray kimdir?

24 Haziran 1941 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Erkin Koray, 82 yaşında dünyaya gözlerini yumdu.

Ünlü müzisyenin Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde birçok eseri bulunuyor.

Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesinden piyano dersleri aldı. Ardından gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

1962 yılında çeşitli müzikli mekanlarda programlar yaptığı sıralarda aldığı bir teklif ile bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti.

Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963-1965 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir.

Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır.

1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.