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Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu: "Icardi'yi sakat sakat oynatacağıma.."

Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu: "Icardi'yi sakat sakat oynatacağıma.." Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çekti..