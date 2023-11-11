Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son 4 maçta gol atamadı.
Yaşadığı sakatlık sonrası iğne ile maça çıkan Mauro Icardi son haftalarda sessizliğini sürdürüyor.
Hatayspor - Galatasaray maçının ardından bazı spor yorumcularının yaptıkları açıklamalar dikkat çekti.
A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu'nun Mauro Icardi yorumu sosyal medyada gündeme oturdu.
Erman Toroğlu: "Mauro Icardi'yi sakat sakat oynatacağıma Zaha'yı forvete, Kerem'i sola alır keyfime bakarım." sözleriyle gündeme geldi..
Penaltı yorumu dikkat çekti
Hatayspor - Galatasaray maçının 90+6. dakikasında Mauro Icardi hakemden penaltı beklemişti.
Galatasaray'ın 90+6. dakikada penaltı beklediği pozisyonuda yorumlayan Erman Toroğlu "Geçeceksin bunu, ben penaltı vermem." sözleriyle dikkat çekti..