Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Grup maçlarında D grubundaki Ermenistan, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz gün Ermenistan ile berabere kalmıştı. Hırvatistan’a ise 2-0 mağlup olmuştu.
Bu kapsamda Ermenistan ile Hırvatistan arasındaki kritik maçın detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Şimdi tüm gözler bu kritik maçta! Puan sıralamasında yaratacak etki merak ediliyor.
Peki, Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları…
Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman?
EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak olan Ermenistan - Hırvatistan maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.
ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Muhtemel 11'ler
Ermenistan: Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos
Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic