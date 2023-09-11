Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri!
ensonhaber.com

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Grup maçlarında D grubundaki Ermenistan, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz gün Ermenistan ile berabere kalmıştı. Hırvatistan’a ise 2-0 mağlup olmuştu.

Bu kapsamda Ermenistan ile Hırvatistan arasındaki kritik maçın detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Şimdi tüm gözler bu kritik maçta! Puan sıralamasında yaratacak etki merak ediliyor.

Peki, Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları…

Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak olan Ermenistan - Hırvatistan maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Ermenistan: Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic