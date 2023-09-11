Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri! EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki Ermenistan, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki, Ermenistan – Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ensonhaber.com EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Grup maçlarında D grubundaki Ermenistan, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz gün Ermenistan ile berabere kalmıştı. Hırvatistan’a ise 2-0 mağlup olmuştu. Bu kapsamda Ermenistan ile Hırvatistan arasındaki kritik maçın detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şimdi tüm gözler bu kritik maçta! Puan sıralamasında yaratacak etki merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları… Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman? EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak olan Ermenistan - Hırvatistan maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Ermenistan: Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic

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