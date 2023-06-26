Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız hangi görevlerde bulundu? Bir süredir Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Ayyıldız’ın biyografisi ve görev aldığı yerler merak konusu oldu.

Erol Ayyıldız'ın kariyerindeki önemli görevler ve deneyimleri, yeni göreviyle ilgili merak uyandırıyor. Dün akşam 3 ildeki vali atamaları ve Emniyet Genel Müdürlüğü ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcılığı’nda görev almaya başladı. Uzun süredir Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız ise Emniyet Genel Müdür olarak atandı. Vatandaşlar, yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız hakkında araştırma yapmaya başladı. Ayyıldız’ın hayatı merak ediliyor. Peki Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilenler... Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir? 1966 yılında Giresun’da dünyaya gelen bürokrat Erol Ayyıldız, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliğine Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2011 tarihinde ise Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Zonguldak Valiliğine atandı. Ardından Aydın, İzmir ve Eskişehir’de valilik yaptı. Erol Ayyıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.