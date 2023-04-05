Ertelenmişti! Mart/Nisan Bedelli Askerlik tarihleri belli oldu: 2023 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri Kahramanmaraş merkezli deprem felaket nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Ertelenen Mart/Nisan bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman? MSB duyurdu!

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ili derinden etkilemişti.

Deprem felaketinin ardından başta askerlik olmak üzere birçok alanda ertelemeler meydana gelmişti.

2 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri de deprem sonrasında ertelendi.

2023 yılında bedelli askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde ertelenen celp ve sevk tarihleri yer alıyor.

Ertelenen Mart ve Nisan ayı bedelli askerlik sevk tarihleri için Milli Savunma Bakanlığı yeni tarihi duyurdu.

Arama motorlarında “Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Mart ve Nisan ayı bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte MSB’nin duyurduğu tarih…

2023 bedelli askerlik sevk tarihleri

Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından Mart ve Nisan’da yapılacak olan bedelli askerlik sevk dönemleri MSB tarafından ertelenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mart ve Nisan ayı bedelli askerlik için yeni sevk tarihleri duyuruldu. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.''

Duyurunun devamı şu şekilde: