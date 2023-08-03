Müstakbel eşlerin evli olduklarını simgeleyen alyans, bir çeşit yüzüktür. Antik Mısır döneminde bulunmuştır.
Karı-koca, evli oldukları sürece alyans takarlar.
Çeşit çeşit modelleri bulunan alyans, kelime anlamı olarak derin bir mana taşır.
"Evlilik yüzüklerine neden alyans denir" diye merak edenler ise, öğrenince inanılmaz duygulanıyor.
Peki, alyans ne demek? İşte anlamı...
Alyans ne demek?
Alyans Fransızca ''alliance'' kelimesinden türemiştir. Anlaşma ve ittifak anlamına gelir. Evliliklerin tek taraflı bir birleşme değil, iki taraflı bir bağdaşma olduğunu simgeler.