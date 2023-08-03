Eş yüzüklerine neden "Alyans" denir? Anlamı kalbinizi eritecek... Evliliği simgeleyen yüzükler alyans olarak bilinir. Alyans sözcüğünün anlamı ise bu gerçeği ortaya koyuyor. Peki, alyans ne demek hiç merak ettiniz mi? İşte manası...

Müstakbel eşlerin evli olduklarını simgeleyen alyans, bir çeşit yüzüktür. Antik Mısır döneminde bulunmuştır. Karı-koca, evli oldukları sürece alyans takarlar. Çeşit çeşit modelleri bulunan alyans, kelime anlamı olarak derin bir mana taşır. "Evlilik yüzüklerine neden alyans denir" diye merak edenler ise, öğrenince inanılmaz duygulanıyor. Peki, alyans ne demek? İşte anlamı... Alyans ne demek? Alyans Fransızca ''alliance'' kelimesinden türemiştir. Anlaşma ve ittifak anlamına gelir. Evliliklerin tek taraflı bir birleşme değil, iki taraflı bir bağdaşma olduğunu simgeler.