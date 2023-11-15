Eski ağır yün yorganlar meğer ne kadar faydalıymış! Uyku problemi çekenlerin derdine deva.. Yapılan araştırmalar, eski yün yorganların sağlığa faydalı olduğunu ortaya çıkardı. İşte eski yün yorganların mucizevi faydaları..

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Eskiden sıkça kullanılan ağır yün yorganların birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Özellikle köylerde son derece yaygın olarak kullanılan yün yorganların insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı

Ağır yün yorganlar melatonin salınımını büyük oranda artırmaktadır. Uyku problemi yaşayanlar bu yorganlar ile bu sorundan kurtulabilir.

Yapılan araştırmalara göre yün yorganlar mutluluk hormonu serotoninin ve uyku kalitesini artıran melatoninin seviyesini yükseltiyor.

Yün yorganlar ayrıca stres hormonu kortizolün seviyesini düşürerek kaygıyı azaltıyor.

Bu yorganlar ayrıca kalp hızını düşürür, sakinleştirir, anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi hastalıklarda şikayetleri azaltır.