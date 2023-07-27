Eski Fenerbahçeli Alper Potuk'tan şaşırtan transfer! İşte Alper Potuk'un yeni takımı.. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu. İşte Alper Potuk'un yeni takımı..

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan, eski Fenerbahçeli Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

Ülkemizde Eskişehirspor, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Alper Potuk yurt dışına transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maça çıkan Alper Potuk bu maçlarda 1 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'den bazı takımlarında talip olduğu Alper Potuk'un yeni takımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Alper Potuk'un yeni adresi..

Yeni takımı belli oldu

Alper Potuk, Makedonya Süper Lig takımlarından Gostivar'a transfer oldu. Alper Potuk yeni takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.