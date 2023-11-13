Eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan olay yaratan yorum! Fenerbahçeliler bunu tartışıyor.. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı yaptığı yorum ile gündeme oturdu. Tuncay Şanlı'nın o yorumu sarı lacivertli taraftarları ikiye böldü.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorum ile dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde Sakaryaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Tuncay Şanlı eski takımı Fenerbahçe hakkında yaptığı yorum ile adından söz ettirdi.

Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Tuncay Şanlı verdiği cevap ile sosyal medyada gündem oldu.

Tuncay Şanlı kendisine yöneltilen sizin döneminizdeki Fenerbahçe mi daha güçlüydü yoksa şimdiki Fenerbahçe mi sorusuna yanıt verdi.

Tuncay Şanlı, "Benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe, şu andaki Fenerbahçe'den çok daha güçlüydü." dedi.

Tuncay Şanlı'nın bu yorumu adeta sarı lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Tuncay Şanlı'ya destek verirken bazıları ise bu düşünceye katılmadıklarını belirtti.

2002/2003 sezonunda Fenerbahçe forması giymeye başlayan Tuncay Şanlı sarı lacivertli formayı 5 sezon giydi.

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Tuncay Şanlı kariyerinin en büyük başarılarına burada imza attı.

2006/2007 sezonunun ardından Fenerbahçe'den ayrılan Tuncay Şanlı sırasıyla Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune takımlarından forma giydi.

Tuncay Şanlı futbol kariyerini 2015 yılında noktalamıştır..