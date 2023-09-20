Eski Fenerbahçeli yıldızların açıklamaları taraftarları ayağı kaldırdı! "Yazıklar olsun" Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcular Serhat Akın ve Ümit Özat'ın yorumları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları iki yorumcuya "yazıklar olsun" yanıtını verdi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve futbolseverler tarafından tanınan isimler Serhat Akın ve Ümit Özat, son yaptıkları yorumlarla sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yarattı.

İkilinin yaptığı açıklamalar, sosyal medya platformlarında büyük bir tepki ve eleştiri dalgasına neden oldu.

İki eski futbolcu, canlı yayında yaptıkları yorumlarla Fenerbahçe'nin güncel durumu hakkında eleştirel görüşler dile getirdi.

Bu görüşler, özellikle Fenerbahçe'nin sadık taraftarları arasında büyük bir tepki uyandırdı.

Sosyal medya platformlarında, Serhat Akın ve Ümit Özat'a yönelik "yazıklar olsun" gibi sert ifadeler ve eleştiriler yer aldı.

Serhat Akın ve Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye eleştiri!

Ümit Özat’ın Galatasaray’ın yeni transferi Ziyech ve Fenerbahçeli Tadic’e yönelik yaptığı yorumda “Ziyech'in 45 dakikalık performansı, Tadic'in 10 maçlık performansından iyi!” ifadelerine yer verdi.

Serhat Akın’ın ise “İsmail hoca 10/10 değil 100/100 yapsa da olmaz” sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Taraftarlar, iki eski yıldıza “Yazıklar olsun”, “Size asla FB’de görev verilmeyecek. Onun acısı var” sözleriyle tepki gösterdi.