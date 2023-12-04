Eski Galatasaraylı durdurulamıyor! 14 maç 9 gol 3 asist! Gol krallığında Icardi'nin peşinde.. Bir dönem Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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2021/2022 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara bu sezon gösterdiği performans ile gündeme oturdu.

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara bu sezon yaptığı gol ve asist katkısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Futbol kariyerine Altay altyapısında başlayan Aytaç Kara, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma imza attı.

Altay'ın ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kaldı ve 2019/2020 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Aytaç Kara, Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Aytaç Kara gol ve asist katkısı veremedi.

2022 yılında ise Galatasaray ile yolları ayrılarak Galatasaray'dan önce oynamış olduğu son takım olan Kasımpaşa ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa formasıyla 2023/2024 sezonuna fırtına gibi başlayan Aytaç Kara gol krallığında üst sıralarda yer alıyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti. Aytaç Kara takımının ilk golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın bu sezon en çok dikkat çeken ismi olan Aytaç Kara performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon 9 gol attı

Aytaç Kara bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 9 gol attı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca 3 asist yaptı.