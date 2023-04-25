Eski kimlikle oy kullanılır mı? Kimlik yerine geçen belgeler 2023! Kimlik kartını yenilemeyen vatandaşlar seçime günler kala endişelendi. Seçmenlerin eski kimlik kartı ile oy kullanmasına ilişkin karar açıklandı. Peki, eski kimlikle oy kullanılır mı? Yeni kimlik şart mı? İşte detaylar...

14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için günler kaldı.

Seçimler hakkında merak edilen konulardan biri de eski kimle oy kullanıp kullanılmayacağı oldu. Kimlik kartını yenilemeyen veya kaybeden vatandaşlar, endişe duymaya başladı.

14 Mayıs’ta oy kullanacak vatandaşlar eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? sorusuna yanıt arıyor.

Seçmen Kurulu, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, eski kimlikle oy kullanılacak mı? Kimlik yerine hangi belgeler geçerli olacak? İşte detaylar...

Eski kimlikle oy kullanma 2023

Seçim Kurulu, 2023 seçimleri için yeni kimlik zorunluluğuna ilişkin hem eski hem de yeni kimlik kartlarının oy kullanmada kabul edileceğini açıkladı.

135 Sayılı Genelge’ye göre seçmenler pasaport, geçici nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının yer aldığı diğer resmi belgeleri de kullanabilecek.

Seçim Kurulu’nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek.

Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak.