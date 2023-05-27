Eski kimlikle oy kullanılır mı? Oy verirken eski kimlik geçerli mi? 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde eski kimlik ile oy kullanılıp kullanılamayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri hakkında aramalar hız kazandı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimler öncesi seçmenler merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Seçime kısa bir zaman kala eski kimlik kartını kullanan vatandaşlar "Eski kimlikle oy kullanılır mı" tarzındaki sorularına yanıt aramaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde bu konuda bir sorun yaşamayan vatandaşlar ikinci tur seçimleri öncesi konu hakkında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Peki eski kimlikle oy kullanılır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

YSK'nın sitesinden yer alan bilgilere göre oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi resimli resmi nitelikli belgelerden en az birinin yanlarında olması zorunludur.

Buna göre vatandaşlar eski kimlikleri ile de oylarını kullanabilecek.