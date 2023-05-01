Eski kıyafetleri toz bezi yapan yandı! "Böyle bir kötülük olamaz..." Eski ve artık giyilmeyen kıyafetlerden temizlik bezi yapmayanımız yoktur; Meğer ne büyük bir hataymış! İşte eski kıyafetlerle toz almamanız için inanılmaz geçerli sebepler...

Kıyafet dolabımızda artık yeri olmayan eşyaları atmak yerine temizlik bezi olarak kullanırız.

Çoğumuz annelerimizden de böyle görmüş ve alışmışızdır. Özellikle eski tişörtlerle cam silmenin, toz almanın tadına doyulmaz. Ancak bunun çok büyük bir hata olduğunu hiç düşündünüz mü?

Aslında buradaki amaç, tasarruf etmektir. Ama öyle bir geri dönüşü olduğu söyleniyor ki...

Sizler için araştırdık: İşte eski kıyafetlerle temizlik yapmamanız için geçerli sebepler...

Enerjisi geçer

Enerjiye inanan bir insansanız, temizlik yapmak da size iyi gelecektir. Mis kokulu bir evde oturmak, yaşam alanınızı ferahlatır. Ancak eski bir kıyafetinizle bu temizliği yapıyorsanız, büyük hata.

Enerji uzmanları, kıyafetlerdeki kötü enerjinin bütün eve temizlik esnasında yayıldığını dile getiriyor.

O kıyafetle yaşadığınız anılar, bulunduğunuz yerler ve toplanan enerji, temizli bezi olarak bütün evi geziyor.

Bu nedenle eski giysiler daha farklı değerlendirilmeli, temizlik yaparken kullanılmamalı tavsiyesi kulaklara çalınıyor.