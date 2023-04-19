Eski Türk paralarını hangi banka alır? Satılır mı, ne kadar eder? Büyüklerimizden kalan genellikle hatıra amaçlı saklanan tedavülden kalkmış olan paraların değeri merak ediliyor. Eski Türk banknotları ve bozuk paralar satılır mı, değerli mi, hangi banka alır? İşte detaylar...

Bazen koleksiyoner edasıyla, bazense hatıra amaçlı para saklama alışkanlığı olanlar vardır.

Tedavülden kalkmış olan Türk liraları, banknot ve bozuk para halinde yıllar yılı saklanır.

Eski paraların ne kadar değerli olduğu zaman zaman merak konusu olur. Satmak veya değerini öğrenmek isteyenler, "Eski Türk parasını hangi banka alır", "Eski Türk lirası satılır mı, ne kadar eder" gibi sorular araştırılmaktadır.

Şimdilerde antika değerine sahip olan eski paralar internet üzerinden yapılan aramalarla satışa sunuluyor.

Peki, eski paraları banka alır mı? Hangi bankalara satılır? Eski paralar değerli mi, ne kadar eder? İşte yanıtı...

Eski paraları hangi bankalar alır?

Eskimiş, yıpranmış veya kısmen fiziki parça kaybına uğramış banknotların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri, T.C. Ziraat Bankası veya diğer bankaların şubeleri aracılığıyla değiştirilmesi mümkündür.

Eski Türk lirası satılır mı?

Eski bir madeni para, bu günlerde bulunması güç olduğu ölçüde de maddi bir değere sahip olmaktadır. Bu kapsamda sadece üretildiği dönemin özelliklerini yansıtabilen antika madeni paralar yüksek fiyatlarda değil, ayrıca az bulunur nitelikteki antika madeni paralar da yüksek fiyatlarda elde edilebilmektedir.