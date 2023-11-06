Esnaf duası! Bol müşteri ve kazanç için okunacak dualar Ticaretle uğraşan Müslüman kardeşlerimizin günlük olarak bereket ve bolluk için okuması gereken duaları derledik.

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İş yeri ve dükkan sahibi olan esnaflar, günün bereketli ve kazançlı geçmesini ister. Bu vesileyle semaya yükselen eller, duacı olur.

Müşteri yağdıran, bereket ve helal kazanç sağlayan esnaf duaları haberimizde...

İşlerin çoğalması için edilecek duaya amin demek bile yetiyor.

İşte esnafların mutlaka okuması gereken o dua;

Esnaf Duası

Ya Allahu Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali Vel İkram,

Eselüke bismikel azimül azami, en terzukani helalen tayyiben,

Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu,

Ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane baiden karribhu,

Ve in kane kariben yessirhu,

Ve in kane kalilen kessirhu,

Ve in kane kesiran ihfazhu bilbereketi.

Anlamı

Ya Allahu Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali Vel İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için sende isterim.

Allahım bana helal rızık ver. Allahım rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yakınlaştır. Yakında ise onu kolaylaştır. Az ise çoğalt çok ise bereketlendir.

Amin