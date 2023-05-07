Esnafa erken emeklilik! Esnaf prim günü 2023 kaç oldu? Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa erken emeklilik müjdesi geldi. Milyonlarca esnaf, prim gününün kaç güne düştüğünü merak ediyor. Peki, esnaf erken emeklilik günü kaç? İşte esnaf prim günü sayısı 2023!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdelere devam ediyor.

Bu kez, esnafın yüzü güldü.

Emekliliğin yolunu gözleyen esnaflara, erken emeklilik müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lılarla eşitleneceğini duyurdu.

Çalışmadan 1 milyon küçük esnafın faydalanacağı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan karar ile Anayasa'nın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış olacağını vurguladı.

Yapılan açıklamanın ardından esnaf prim gün sayısı düştü mü, esnaf erken emeklilik prim günü kaç oldu gibi sorular gündeme geldi.

Peki, esnaf erken emeklilik günü kaç? Esnaf prim gün sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

Esnaf emeklilik prim günü sayısı 2023

Küçük esnaf için emeklilik prim günü 7 bin 200'e düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" dedi.