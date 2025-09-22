Esnafın hayali: Son dakika "7200" müjdesi! O tarihte masada...

Emeklilik hayali kuran esnaf, "7200 prim günü" ile emeklilik için çalışmaları pürdikkat takip ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bağ-Kur’lu esnafın 9000 prim günü yerine 7200 güne düşürülmesi yönündeki düzenlemesi, gündemde yer alıyor.

Bakan Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yeşil ışık yaktı.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Vedat Işıkhan, önemli açıklamalarda bulundu.

"7200" hakkında tarih müjdesi de veren Işıkhan, esnafı heyecanlandırdı.

Peki; 7200 prim günü ile emeklilik çıkacak mı, ne zaman? İşte, o açıklamalar...

7200 NEDİR

Hali hazırda, SSK (4A) çalışanları: Emeklilik için en az 7200 prim günü gerekiyor.

Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanları: Emeklilik için 9000 prim günü şartı aranıyor.

Yani şu an sistemde SSK’lı ile Bağ-Kur’lu arasında 1800 gün (yaklaşık 5 yıl) prim farkı var.

Esnafın ve küçük işletme sahiplerinin de SSK’lılar gibi 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilmesi hedefleniyor. Böylece Bağ-Kur’lular ile SSK’lılar arasındaki prim günü eşitsizliği kaldırılmış olacak.

Düzenleme hayata geçerse, örneğin Bağ-Kur’lu bir esnaf 25 yıl (9000 gün) yerine yaklaşık 20 yıl (7200 gün) prim ödeyerek emekli olabilecek.

7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK NE ZAMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın beklediği 7200 konusunun 2026'nın ilk 6 ayında çözüleceğini ifade etti.

Bakan Vedat Işıkhan, konu özelinde şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Gündemimizde yer alan bir konu. 9 bin günden 7200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıla indirilerek emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu.



Bu bizim için emir niteliğindedir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. İnşallah siz de bir müjde olarak verebilirsiniz. 2028'den önce Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi esnafımıza verebilmesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz.

KİMLERİ KAPSAYACAK