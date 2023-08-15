Esra Erol ne zaman başlıyor? 2023 ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi... Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programı 2 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. İzleyiciler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi…

İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan Esra Erol’da programı 8 sezondur ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Daha önce izdivaç programıyla adını duyuran Esra Erol, her gün farklı konukları ağırladığı programla gönüllerde taht kurdu. Reyting rekorları kıran Esra Erol’da programı geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yaptı. Gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Yaz mevsiminin bitimine kısa bir zaman kala Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi merak edilmeye başladı. Arama motorlarında, “Esra Erol ne zaman başlayacak? 2023 Esra Erol’da yeni sezon tarihi ne zaman?” sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar… Esra Erol ne zaman başlıyor? Hafta içi her gün 16:00-19:00 arasında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Programın yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak Eylül ayında, okulların açıldığı hafta başlaması bekleniyor.