Etiketinde o işaret varsa dikkat! O kıyafetleriniz sağlığınızı tehdit ediyor… Her kıyafetin içerinde kullanımı hakkında bilgi veren etiketler bulunur. Bu etikette yer alan işaretler bize kıyafet hakkında bilgiler verir. Meğer etiketlerde yer alan işaretlerin arasında olan o işaret kıyafetlerin sağlığımızı tehdit ettiğinin habercisiymiş.

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Hemen her şeyde yaşanan değişimler teknolojik değişimler kıyafetler üzerinde de yaşanıyor. Ancak yaşanan bu değişiklikler ne yazık ki her zaman sağlık açısından olumlu olmuyor.

Cilde temas eden kıyafetleriniz ne yazık ki cilt sağlığınızı da tehdit eden unsurların başında geliyor. Peki bu kıyafet tercih ederken sağlığınıza zararlı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?

Kıyafetlerin içerisinde bulunan ve kullanımı hakkında bilgi veren bir dizi etiket bulunur. İşte bu etiketlerde yer alan işaretlerden biri de sağlığımız için zararlı olup olmadığını belirleyici özellik taşır.

"Sonsuz kimyasallar" olarak bilinen ve giysilerde yaygın olarak kullanılan kimyasallar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ütü gerektirmez…

Ütü gerektirmeyen kumaşlar birçok kişinin ilk tercihi arasında yer alan kumaş türleri arasında yer alır. Uzmanlar özellikle ütü gerektirmeyen, su geçirmeyen ve leke tutmayan kumaşların insan sağlığı için tehlikeli kimyasallardan olan PFAS kimyasalını içerdiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu tür giysilerin tuhaf bir dokusu varsa ve paketi açıldığında kimyasal bir koku yayılıyorsa, PFAS içerme riski yüksek olduğunun altı önemle çizildi.

Sağlıklı yaşam uzmanı bu tür giysilerin tuhaf bir doku olduğunu ve paketi açıldığında yayılan koku varsa, ürünün fazla PFAS içerebileceğini söylüyerek bu kimyasal maddelerin alerjilere yol açabileceğinin uyarısı yaptı.

Birçok ülke tarafından yasaklanması gündeme gelen o kıyafetler vücut sağlığını tehdit ediyor. Satışı yasaklanması istenen kıyafetler arasında ise hiçbir şekilde çamaşır makinesinde yıkanmaz denilen giysiler il sırada geliyor.

Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde çamaşır makinesinde yıkmamanız gereken sadece kuru temizleme yapılabilir olan giysileri asla almamanız sağlığınız için faydalı bir tercih olacaktır.

Kırışmaması için özel maddeler içeren gömlekler de kimyasallar içerir. Bu kimyasallar cilde zarar verebilir ve sadece kuru temizleme ile temizlenebilir. Bu tür giysilerden kaçınmak önemlidir.