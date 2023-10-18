Etkileyici WhatsApp durum sözleri! WhatsApp'ta kullanabileceğiniz anlamlı sözler.. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp'ın durum özelliğinde paylaşılacak etkili sözleri derledik. İşte WhatsApp'ta kullanılacak anlamlı sözler..

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WhatsApp’ta kullanabileceğiniz ve her insana hitap eden etkileyici sözleri sizler için derledik.

Günlük hayatta en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın durum özelliği birçok kişi tarafından sıkça kullanılıyor.

Fotoğraf, video ve yazı paylaşılabilen durum özelliği son dönemde büyük bir ilgi ile kullanılmaya başladı.

WhatsApp durumunda anlamlı sözler paylaşmak isteyenler konu hakkında internette farklı aramalar gerçekleştiriyor.

En anlamlı ve etkileyici WhatsApp durum sözleri arama motorlarında araştırılıyor.

Kullanıcılar beğendikleri sözleri WhatsApp durumunda paylaşarak kendi profillerinde gösteriyor.

İşte WhatsApp’ta kullanabileceğiniz anlamlı durum sözleri..

- Kırılmış biri öyle güzel susar ki, öfkesine bile hasret kalırsın.

- Umarım hiç ettiğiniz duygulara muhtaç kalırsınız.

- Her başarılı insanın arkasında zamanında kurtuldukları vardır.

- Belki de ihtiyacımız olan tek şey değer verince değşmeyen insanlardır.

- Kırık ayağının üstünde yürü ama kimsenin omzunda elini bırakma..

- Bir dikeni tutmayan, bir çiçeği anlayamaz.

- Kin tutuyor demeyelim de hafızası iyi, yapılanı unutmuyor diyelim..

- Önceden sabrederdim, şimdi siliyorum.

- Beklemek güzeldir ama doğru durakta.

- Herşeyi zamana bırakıyoruz ne kadar zamanımız kaldığını bilmeden.

- Kimse kimseyi eksiltmez, giden zaten fazlalıktır.

- Hatrı kalan varsa değer gördüğüne saysın..

- Sen dışıma bakma. O dünya telaşı ben içimdeki hüzne kefilim

- Merhamet acımak değil acıtmamaktı..

- Saçıma aklar düştü de bir senin sevdan düşmedi gönlümden..