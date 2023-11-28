Etkin pişmanlık nedir, hangi suçlarda geçerli? Etkin pişmanlığın cezaya etkisi

Hukuk terimleri arasında yer alan "etkin pişmanlık", özellikle fenomenler davasıyla gündeme geliyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak istememesi ile merak konusu olan terimin ne demek olduğu araştırılıyor.
Suçluların etkin pişmanlıktan yararlanması beraberinde neler getirir, cezayı indirir mi, tutuklamayı kaldırır mı sorularına yanıt aranıyor.
Peki, etkin pişmanlık nedir, kimler yararlanabilir? Etkin pişmanlık cezayı hafifletir mi? İşte detaylar...
Etkin pişmanlık nedir
"Etkin pişmanlık," bir suç işleyen bir kişinin işlediği suçu itiraf etmesi, soruşturma veya kovuşturmayı destekleme amacıyla yetkililere işbirliği yapması durumunu ifade eder. Bu, kişinin suçunu anlatması ve suçla ilgili bilgi sağlaması anlamına gelir.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak kişi, suça azmettiren, suç teşkil eden fiili doğrudan işleyen veya yardım eden kişilerden biri olabilir.
Etkin pişmanlık, suçlu tarafından gerçekleştirilen işbirliği nedeniyle hafifletici bir faktör olarak dikkate alınabilir.
TCK m.192/3 kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak; ilk derece mahkemesi hükmünün kurulmasına kadar, en geç ise maddi vaka incelemesinin devam ettiği istinaf yargılamasının sonuna kadar mümkündür.
Etkin pişmanlık ve ceza indirimi
TCK, yargılanan kişinin suç teşkil eden fiil hakkında yaptığı açıklamayı veya fiilin kimler tarafından işlendiğine dair bilgiyi hangi aşamada verdiğine göre ceza indirimi yapmaktadır.
İşlenen suçun niteliğine ve vahametine göre indirim oranı belirlenmektedir. Ceza üçte biri, üçte ikisi ve yarısına kadar indirilebilir.
Etkin pişmanlık uygulanan suçlar
Etkin pişmanlık ve ceza indiriminin hangi suçlar için geçerli olacağı TCK’ya göre belirlenmiştir. Buna göre;
Hırsızlık
Güveni kötüye kullanma
Yağma
Mala zarar verme
Hileli ve taksirli iflas
Dolandırıcılık
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti
Zimmet gibi suçlar