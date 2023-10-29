Etkisini bilmeden tüketince vücudu şişiriyor! Sağlığınızdan edebilir...

Galaktoz ve glikoz kombinasyonundan oluşan disakkarit şekere laktoz denir. Laktoz sütte ve süt ürünlerinde bulunan bir maddedir.
Küçük yaşlarda vücut laktaz ismiyle bilinen bir enzimi kullanarak anne sütünde bulunan laktozu parçalayarak sindirebilir.
Bazı insanlar zamanla laktozu sindirme yeteneklerini kaybederler.
Bazı insanlar az miktarda laktozlu besinleri ve fermente besinleri sindirebilirken, bazı insanlarda herhangi bir süt ürünü tüketince sindirim problemleri yaşamaya başlarlar.
Bu durum karında şişkinlik, hazımsızlık gibi durumlarla kendini gösterebilir.
İşte birçok insanın sindirim problemi yaşamasına sebep olan laktozlu gıdalar...
Süt
Süt çok fazla laktoz içeren besinlerden bir tanesidir. Süt ürünlerinin baş bileşenlerinden biri süttür.
Geçirdiği işlemlere göre laktoz oranında değişiklikler gerçekleşebilir.
Tabii süt tüketmek istiyorsanız ve rahatsızlığınız varsa birçok marketten laktozsuz süt bulmanız mümkün.
Peynir
Laktozu fazlasıyla içeren gıdalardan biri de peynirdir fakat peynir türüne göre laktoz oranı da değişmektedir.
Sert peynirlerde laktoz oranı daha azdır.
Bu durumun sebebi ise peynir yapım aşamasında laktozun birçoğunun elimine edilmesinden kaynaklanır.
Krema
Laktoz oranı fazla olan gıdalardan biri de çiğ kremadır.
Laktoz intoleransınızın olduğunu biliyorsanız bu durumda krema kullanılarak yapılan yemeklere dikkatle yaklaşmanız ve mümkün oldukça tüketmekten kaçınmanız gerekir.
Yoğurt
Yoğurt da sütten yapıldığı için laktoz içerir fakat yapım aşamasında, sütün fermentasyonunda bu oran diğerleri kadar yüksek kalmaz düşer.
Yoğurdu yediğinizde sindirmeniz mümkündür ama eğer intoleransınız fazlaysa normal yoğurdu tüketmeden laktozsuz olanını tercih edebilirsiniz.
Sütlü çikolata
Sütten veya kremadan daha az laktoz oranına sahip çikolata onlar kadar laktoz içermese de yüksek miktarda süt içerir.
Bu yüzden çikolata tüketmeden etiket kontrol etme alışkanlığınız olmalı. İntoleransınızın olduğunu biliyorsanız risk almadan bitter çikolata tüketebilirsiniz.
Sağlıkla kalın!