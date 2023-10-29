Etkisini bilmeden tüketince vücudu şişiriyor! Sağlığınızdan edebilir... Süt hayatımızın parçası olan gıdalardan biridir. Gelişimimizde, sağlığımızda önemli rol oynar. Süt ne kadar sağlıklı olsa da içeriğinden dolayı birçok insanın tüketemediği, tüketmekte zorlandığı bir gıda da diyebiliriz. Laktoz intoleransı olanlar ve bu durumu bilmeyenler için hangi gıdaların laktoz içerdiğine gelin beraber bakalım

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Galaktoz ve glikoz kombinasyonundan oluşan disakkarit şekere laktoz denir. Laktoz sütte ve süt ürünlerinde bulunan bir maddedir.

Küçük yaşlarda vücut laktaz ismiyle bilinen bir enzimi kullanarak anne sütünde bulunan laktozu parçalayarak sindirebilir.

Bazı insanlar zamanla laktozu sindirme yeteneklerini kaybederler.

Bazı insanlar az miktarda laktozlu besinleri ve fermente besinleri sindirebilirken, bazı insanlarda herhangi bir süt ürünü tüketince sindirim problemleri yaşamaya başlarlar.

Bu durum karında şişkinlik, hazımsızlık gibi durumlarla kendini gösterebilir.

İşte birçok insanın sindirim problemi yaşamasına sebep olan laktozlu gıdalar...

Süt

Süt çok fazla laktoz içeren besinlerden bir tanesidir. Süt ürünlerinin baş bileşenlerinden biri süttür.

Geçirdiği işlemlere göre laktoz oranında değişiklikler gerçekleşebilir.

Tabii süt tüketmek istiyorsanız ve rahatsızlığınız varsa birçok marketten laktozsuz süt bulmanız mümkün.

Peynir

Laktozu fazlasıyla içeren gıdalardan biri de peynirdir fakat peynir türüne göre laktoz oranı da değişmektedir.

Sert peynirlerde laktoz oranı daha azdır.

Bu durumun sebebi ise peynir yapım aşamasında laktozun birçoğunun elimine edilmesinden kaynaklanır.

Krema

Laktoz oranı fazla olan gıdalardan biri de çiğ kremadır.

Laktoz intoleransınızın olduğunu biliyorsanız bu durumda krema kullanılarak yapılan yemeklere dikkatle yaklaşmanız ve mümkün oldukça tüketmekten kaçınmanız gerekir.

Yoğurt

Yoğurt da sütten yapıldığı için laktoz içerir fakat yapım aşamasında, sütün fermentasyonunda bu oran diğerleri kadar yüksek kalmaz düşer.

Yoğurdu yediğinizde sindirmeniz mümkündür ama eğer intoleransınız fazlaysa normal yoğurdu tüketmeden laktozsuz olanını tercih edebilirsiniz.

Sütlü çikolata

Sütten veya kremadan daha az laktoz oranına sahip çikolata onlar kadar laktoz içermese de yüksek miktarda süt içerir.

Bu yüzden çikolata tüketmeden etiket kontrol etme alışkanlığınız olmalı. İntoleransınızın olduğunu biliyorsanız risk almadan bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Sağlıkla kalın!