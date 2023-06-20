EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye puan durumu ve kalan maçları

EURO 2024 Elemeleri D Grubunda dördüncü maçlar oynandı.

A Milli Takımı’mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ilk maçında Ermenistan ile karşılaşan Türkiye, deplasmandan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

EURO 2024 Elemeleri’nin ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşan Milli Takım 2-0 mağlup oldu. Ardından Letonya’yı deplasmanda 3-2’ilk skorla mağlup etti.

Son olarak dün akşam Samsun’da gerçekleşen maçta galip gelen Ay-yıldızlılar, maç fazlalığıyla zirveye yerleşti.

Seçme turunda 4. maçın tamamlanmasının ardından D Grubu'nda yer alan Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları merak ediliyor. İşte puan durumu ve maç fikstürü...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu

1- / 9 puan (4 maç)

2- Ermenistan / 6 puan (3 maç)

3- Hırvatistan / 4 puan (2 maç)

4- Galler / 4 puan (4 maç)

5- Letonya / 0 puan (3 maç)

Türkiye kalan maçlar

08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye