EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye puan durumu ve kalan maçları

EURO 2024 Elemeleri D Grubunda dördüncü maçlar oynandı.
A Milli Takımı’mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi.
Turnuvanın ilk maçında Ermenistan ile karşılaşan Türkiye, deplasmandan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.
EURO 2024 Elemeleri’nin ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşan Milli Takım 2-0 mağlup oldu. Ardından Letonya’yı deplasmanda 3-2’ilk skorla mağlup etti.
Son olarak dün akşam Samsun’da gerçekleşen maçta galip gelen Ay-yıldızlılar, maç fazlalığıyla zirveye yerleşti.
Seçme turunda 4. maçın tamamlanmasının ardından D Grubu'nda yer alan Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları merak ediliyor. İşte puan durumu ve maç fikstürü...
EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu
1- Türkiye / 9 puan (4 maç)
2- Ermenistan / 6 puan (3 maç)
3- Hırvatistan / 4 puan (2 maç)
4- Galler / 4 puan (4 maç)
5- Letonya / 0 puan (3 maç)
Türkiye kalan maçlar
08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya
21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye