EURO 2024 Elemeleri: Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 için heyecanlı yolculuk başlıyor...

A Milli Takımımız, eleme turunda D grubunda yer alıyor.

Ay yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.

Euro 2024 Elemelerinde ilk karşılaşma bu akşam ile oynanacak.

Ermenistan-Türkiye maçında İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, galibiyetle başlamak istiyor. O nedenle ilk maç büyük önem taşıyor.

Spor severler ise müsabakayı yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" gibi sorular merak konusu.

Peki, Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

EURO 2024 Elemeleri: Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman?

Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ve TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Uğurcan (Mert), Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Ferdi, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kerem, Cenk Tosun