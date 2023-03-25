EURO 2024 Elemeleri: Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası ilk elemelerinde Ermenistan ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, galibiyet istiyor. Peki, Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

2024 Avrupa Şampiyonası için heyecanlı yolculuk başlıyor... A Milli Futbol Takımımız, eleme turunda D grubunda yer alıyor. Ay yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek. Euro 2024 Elemelerinde ilk karşılaşma bu akşam Ermenistan ile oynanacak. Ermenistan-Türkiye maçında İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, galibiyetle başlamak istiyor. O nedenle ilk maç büyük önem taşıyor. Spor severler ise müsabakayı yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" gibi sorular merak konusu. Peki, Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler... Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman? Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ve TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan Türkiye: Uğurcan (Mert), Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Ferdi, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kerem, Cenk Tosun