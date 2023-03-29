EURO 2024 ELEMELERİ: Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor.

A Milli Takımımız, eleme turunda D grubunda yer alıyor.

Ermenistan'ı 2-1 yenen Ay Yıldızlılar, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

Sırada Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 3. maçta galibiyet istiyor.

Spor severler ise müsabakaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" gibi sorular merak konusu.

Peki, Letonya-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

EURO 2024 ELEMELERİ: Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Euro 2024 Letonya-Türkiye eleme maçı ne zaman?

Letonya Türkiye maçı 16 Haziran 2023'te saat 21.45'te başlayacak. Daugava Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ve TRT Yıldız Spor'dan naklen yayınlanacak.

EURO 2024 ELEMELERİ: Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Euro 2024 elemeleri maç takvimi

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye