EURO 2024 ELEMELERİ: Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Şampiyonası elemeleri üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile karşılaşacak. Peki, Letonya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve eleme takvimi...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, eleme turunda D grubunda yer alıyor. Ermenistan'ı 2-1 yenen Ay Yıldızlılar, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Sırada Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 3. maçta galibiyet istiyor. Spor severler ise müsabakaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" gibi sorular merak konusu. Peki, Letonya-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Euro 2024 Letonya-Türkiye eleme maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı 16 Haziran 2023'te saat 21.45'te başlayacak. Daugava Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ve TRT Yıldız Spor'dan naklen yayınlanacak. Euro 2024 elemeleri maç takvimi 25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye 28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan 16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye 19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler 08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan 12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye 15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya 21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye