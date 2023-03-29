EURO 2024 ELEMELERİ: Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor.
A Milli Futbol Takımımız, eleme turunda D grubunda yer alıyor.
Ermenistan'ı 2-1 yenen Ay Yıldızlılar, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.
Sırada Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 3. maçta galibiyet istiyor.
Spor severler ise müsabakaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" gibi sorular merak konusu.
Peki, Letonya-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Euro 2024 Letonya-Türkiye eleme maçı ne zaman?
Letonya Türkiye maçı 16 Haziran 2023'te saat 21.45'te başlayacak. Daugava Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ve TRT Yıldız Spor'dan naklen yayınlanacak.
Euro 2024 elemeleri maç takvimi
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye