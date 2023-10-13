EURO 2024 ELEMELERİ! Türkiye grupta kaçıncı sırada? Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımız EURO 2024 yolunda önemli bir adım attı. İşte D grubunda oluşan puan durumu ve gruptan çıkmamız için oluşması gereken senaryolar..

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.

Osijek'te bulunan Opus Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken A Milli Takımımız mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Yeni teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Takımımız 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Hırvatistan'ı mağlup etti.

Liderliğe yükseldik

Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Maç fazlasıyla liderliğe yükselen A Milli Takımımız Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir adıma imza attı.

Grubumuzdaki diğer maçta son sıradaki Letonya, gruptan çıkma hedefleri yapan Ermenistan'ı 2-0 yendi.

Bu sonuç da A Milli Takımımıza yaradı. Millilerimiz 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 21 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Galler maçı ile elemeleri noktalayacak.

İşte D grubunda oluşan puan durumu..

1- Türkiye - 13 puan (6 maç)

2- Hırvatistan - 10 puan (5 maç)

3- Ermenistan - 7 puan (6 maç)

4- Galler - 7 puan (5 maç)

5- Letonya - 3 puan (6 maç)

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

D grubunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan A Milli takımımız Letonya ve Galler karşılaşmalarını kazandığı anda diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.

Milli Takımımız Letonya maçını kazanır ve son maçta Galler'e yenilirse 16 puanda kalacak. Eğer Hırvatistan'da tüm maçlarını kazanırsa bu senaryoda ise 2. olarak finallere gitmeye hak kazanacağız.

Bir diğer ihtimal ise eğer 15 Ekim Pazar günü biz evimizde oynayacağımız Letonya'yı yenersek Galler'de Hırvatistan'a puan kaybederse EURO 2024 vizesi almaya hak kazanacağız.