EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ensonhaber.com

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi için geri sayım başladı.

A Milli Futbol Takımımızında yer alacağı EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Takımımızın 2. torbadan katılacağı kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024'e katılacak 24 ülkenin 21'i belli oldu. Son üç ülke ise Play-Off'lar sonucu belli olacak.

Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

EURO 2024 kura çekimi ne zaman?

EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi (yarın) günü saat 20:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

1. torba

- Almanya

- Portekiz

- Fransa

- İngiltere

- Belçika

- İspanya

2. torba

- Türkiye

- Danimarka

- Macaristan

- Arnavutluk

- Romanya

- Avusturya

3. torba

- Hırvatistan

- Slovenya

- Slovakya

- Çekya

- Hollanda

- İskoçya

4. torba

- Sırbistan

- İtalya

- İsviçre

- Play off kazananı A

- Play off kazananı B

- Play off kazananı C