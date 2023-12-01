EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi için geri sayım başladı.
A Milli Futbol Takımımızında yer alacağı EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Takımımızın 2. torbadan katılacağı kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.
EURO 2024'e katılacak 24 ülkenin 21'i belli oldu. Son üç ülke ise Play-Off'lar sonucu belli olacak.
Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..
EURO 2024 kura çekimi ne zaman?
EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi (yarın) günü saat 20:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi hangi kanalda?
EURO 2024 kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
1. torba
- Almanya
- Portekiz
- Fransa
- İngiltere
- Belçika
- İspanya
2. torba
- Türkiye
- Danimarka
- Macaristan
- Arnavutluk
- Romanya
- Avusturya
3. torba
- Hırvatistan
- Slovenya
- Slovakya
- Çekya
- Hollanda
- İskoçya
4. torba
- Sırbistan
- İtalya
- İsviçre
- Play off kazananı A
- Play off kazananı B
- Play off kazananı C