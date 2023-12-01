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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih ve yayınlanacağı kanal..

ensonhaber.com 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızında yer alacağı EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Takımımızın 2. torbadan katılacağı kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e katılacak 24 ülkenin 21'i belli oldu. Son üç ülke ise Play-Off'lar sonucu belli olacak. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. EURO 2024 kura çekimi ne zaman? EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi (yarın) günü saat 20:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi hangi kanalda? EURO 2024 kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 1. torba - Almanya - Portekiz - Fransa - İngiltere - Belçika - İspanya 2. torba - Türkiye - Danimarka - Macaristan - Arnavutluk - Romanya - Avusturya 3. torba - Hırvatistan - Slovenya - Slovakya - Çekya - Hollanda - İskoçya 4. torba - Sırbistan - İtalya - İsviçre - Play off kazananı A - Play off kazananı B - Play off kazananı C