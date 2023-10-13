EURO 2024 maçları nerede ve ne zaman oynanacak? EURO 2024'e kaç takım katılacak? Futbolseverler önümüzdeki yıl düzenlenecek olan EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte turnuvanın merak edilenleri..

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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

A Milli Futbol Takımımızında katılmak için mücadele ettiği EURO 2024 eleme maçları devam ediyor.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında dün deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımımız grubunda lider konumda bulunuyor.

Grubunu ilk iki sırada bitiren takımların katılmaya hak kazanacağı EURO 2024'ün ne zaman ve nerede yapılacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak? İşte turnuvanın detayları..

EURO 2024 nerede oynanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024 ne zaman başlayacak?

EURO 2024'te ilk maç 14 Haziran 2024'te oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. Şampiyona'nın final maçı ise 14 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak.

Final maçı Almanya’nın başkenti Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumun'da oynanacak.

Kaç takım katılacak?

EURO 2024'te 24 takım mücadele edecek. 24 katılımcı takımdan 20'si Mart ve Kasım 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlarda belirlenecek.

Diğer takımlar ise 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak.