Eurobasket Kadınlar 2023! Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol takımımız Eurobasket 2023 D grubu ilk maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023 maçları başlıyor. Slovakya ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada A Milli takımımız D grubunda mücadele edecek. Potanın Perileri D grubundaki tüm maçlarını Slovakya'da bulunan Stozice Arena'da oynayacak. A Milli Kadın Basketbol takımımız D grubunda Macaristan, Sırbistan ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Potanın perileri gruptaki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye - Sırbistan maçı 15 Haziran Perşembe (bugün) günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.