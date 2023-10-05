EuroLeague başlıyor! Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE THY EuroLeague’de yeni sezon heyecanı sonunda başlıyor. Ligin ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Basketbol tutkunları maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte detaylar…

ensonhaber.com

Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan Euroleague, heyecanla beklenen yeni sezonuna start veriyor.

Bu yıl tek bir grupta mücadele edecek olan Euroleague'de toplam 18 takım, zafer için ter dökecek. Türkiye'yi ise Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek.

Euroleague'in yeni sezonu, büyük bir çekişmeye sahne olacak olan Barcelona Anadolu Efes maçıyla açılıyor.

İki güçlü ekibin mücadelesi, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Anadolu Efes ile FC Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar tam 40 kez karşı karşıya geldiler. Bu müsabakalarda Anadolu Efes 18 galibiyet elde ederken, 22 maçı mağlup tamamladı.

Maça saatler kala, yayın kanalı ve saati araştırılmaya başladı. Peki, basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte tüm detaylar…

Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Palau Blaugrana’da oynanacak olan Barcelona – Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21:30’da başlayacak. Maç, S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE