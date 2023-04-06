EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ! Euroleague'de bugün hangi maçlar var? 6 Nisan Euroleague maç programı 6 Nisan 2023 Perşembe günü Euroleague'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından merak ediliyor.. İşte Euroleague'de bugün oynanacak maçlar..

Basketbolseverler Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında oynanacak maçları yakından takip ediyor. Bugün akşam oynanacak maçların programı hakkında arama motorlarında aramalar hız kazandı. Euroleague'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak 6 maç ile devam edecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği akşam büyük heyecana sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı 32 maçta 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe Beko 18 takımın yer aldığı Euroleague'de 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise oynadığı 32 maçta 16 galibiyet 16 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor. Peki Euroleague'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte Euroleague'de 33. haftanın maç programı.. 6 Nisan 2023 Euroleague maç programı 20:00 Crvena Zvezda - Olympiakos 20:00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv 20:45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 21:30 Valencia Basket - Virtus Bologna 21:45 Real Madrid - Bayern München 22:00 Cazoo Baskonia - Asvel Lyon-Villeurbanne