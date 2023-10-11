Ev hanımları gözünüz aydın olsun! Emeklilik şartları belli oldu... Hiç çalışmadan emekli olacaksınız AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Bu sayede ev hanımları, kolayca emekli olacak.

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Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı...

Binlerce ev hanımı, 18 yaşını doldurduktan sonra emekli olma şansına kavuşmuş olacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi.

Ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak.

Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

Ev hanımlarının emekli olmaları için...

*Ev kadınlarının emekli olmasına imkan sağlayan düzenlemede ilk adım 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar var. Bu kategoride olanlar, çalışmadan emekli olabilecekler.

*Düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

*Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak.

*Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatlacak.

-Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile bir bağının olmaması

-50 yaşında veya üzerinde bulunması

-Dul, yaşlılık gibi herhangi bir aylık almaması

-Bir gelire sahip olmamak

-Türkiye'de ikamet etmek

Ev hanımları emeklilik primleri ne kadar olacak?

Ev hanımlarının temmuz ayı itibariyle ödemeleri gereken prim 4.293 TL’dir. Devlet üçte bir oranında prim desteği sağlayacağı için ev hanımlarının emekli olması için aylık ödenmesi gereken prim 2.863 TL’dir. Devletin yıllık prim desteği ise 17.160 TL’dir.

Hiç çalışmayan ev hanımları enmekli olacak mı?

BAĞKUR primi ile emeklilik elde edilebilir. BAĞKUR prim günlerinin de SGK gibi belirli bir sayıya ulaşması gerekir.

Çalışmayan kadınlar, sigortası yatan eşleri sayesinde emeklilik hakkı elde edebilir. Ev hanımının eşi emekli olmuş ise emeklilik durumu öncesindeki evlilik tarihine bakılır.