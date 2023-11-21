Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı? Ne kadar prim ödenecek? Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvencenin yolu açılıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? Primleri ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Ev hanımlarının en büyük hayali gerçek oluyor...

Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devre giriyor.

Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Ödenecek primlere devlet desteği

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak.

Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Meclis'e geliyor

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.