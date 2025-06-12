Evde bakım maaşı yatan iller: Haziran 2025 listesi...

Haber Merkezi

Evde bakım maaşı alan tam bağımlı engelli vatandaşlarımız ve ailelerine verilen destek, 2025 yılında artırıldı.

2025 Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım aylığı, önceki 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltildi.

Ortalama 542 bin engelli vatandaşa verilen bu destek, ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sağlıyor.

Ödemeler genellikle her il için farklı tarihlerde yapılıyor. Bu nedenle, “Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?” sorusu sıkça soruluyor.

Güncel ödemeler için e-Devlet ve bankalar aracılığıyla sorgulama yapılıyor.

Peki; Haziran 2025 evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde ödeme yapıldı? İşte liste...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2025

2025 Haziran ayı evde bakım maaşları, hak sahiplerinin hesaplarına genellikle ayın ikinci yarısından itibaren yatırılmaya başlanır.

Ödemelerin hangi ilde ne zaman yapıldığına dair güncel bilgiyi e-Devlet üzerinden takip etmek en doğru yöntemdir.

Ayrıca SMS ile bakiye sorgulama seçeneği de kolaylık sağlamaktadır.

E-DEVLET SORGU EKRANI