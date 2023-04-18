Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşının Nisan ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Bu sene 4 bin 337 TL'ye yükselen ödeme hakkında Bakan Yanık'tan açıklama gelmişti. Evde bakım maaşlarının her ayın 15'i ila 31'i arasında ödendiği biliniyor.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ile ve şifreniz ile sorgulayabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ayrıca telefonların SMS özelliği de kullanılabilir. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme durumunu öğrenebilir.
İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum