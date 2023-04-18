Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşının Nisan ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Bu sene 4 bin 337 TL'ye yükselen ödeme hakkında Bakan Yanık'tan açıklama gelmişti. Evde bakım maaşlarının her ayın 15'i ila 31'i arasında ödendiği biliniyor.

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ile ve şifreniz ile sorgulayabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca telefonların SMS özelliği de kullanılabilir. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme durumunu öğrenebilir.

İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum