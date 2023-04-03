Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2023 Nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Hasta, engelli, ve yaşlı vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bakım paralarındaki son durum merak ediliyor. Evde bakım parası yatan iller Nisan ayı itibarıyla sorgulanmaya başlandı. İşte Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller...

Nisan ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşının yatıp yatmadığı sorgulanmaya başladın. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ailelerine ödenen yardım parası SMS veya e-Devlet sayfası üzerinden sorgulanabilmekte. Peki 2023 Nisan ayı Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Ödemenin her ay düzenli olarak farklı tarihlerde ve farklı iller için yatırıldığı bilinmekte. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ancak liste henüz açıklanmadı. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Evde bakım maaşlarının ödendiği tarihler de merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.

Evde Bakım aylığı ödemelerini internet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ödemelerin durumuna e Devlet üzerinden erişebilirsiniz.

Öncelikle sisteme TC kimlik numaranız ile E Devlet şifreniz ile giriş yapmalı ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmalısınız.

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