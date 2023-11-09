Evde bakım maaşı yattı mı? Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kasım ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. İşte detaylar..

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Kasım ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgeler ile doğrulanmış olan hastalara bakan kişilere devlet tarafından aylık olarak ödenen bakım parasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının Kasım ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor.

Kasım ayının ikinci haftasına girilirken gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi.

Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar..

Evde bakım maaşı yattı mı?

Kasım ayı evde bakım maaşları ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ​​​​​​​kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.