Evde bakım maaşı zamlandı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete yapılan zam sonrası evde bakım maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşının ne kadar olacağı büyük merak uyandırdı. İşte merak edilenler..

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından yeni zammın etki edeceği diğer zamlar merak edilmeye başladı.

Asgari ücrete yapılan %34'lük zam sonrası gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Bu maaştan faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgelerde doğrulanmış olan hastalara bakan kişilere devlet tarafından aylık olarak ödenen bakım parasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının Temmuz ayında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler..

Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşının ne kadar olacağı memur zammı ile beraber belli olacak. Yani asgari ücret zammı sonrası evde bakım parasında herhangi bir artış olmadı.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli olacak olan memue zammına göre yeni evde bakım maaşının ne kadar olacağı kesinlik kazanacak.