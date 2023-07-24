Evde kuru kahve yakmanın etkisini duyan inanamadı! Kimsenin aklına gelmiyor... Havadaki ve karadaki her canlıyı sizden uzaklaştıracak olan Türk kahvesini tek yapmanız gereken çakmakla tutuşturmak ve keyfinize bakmak.

Yaz günlerinde börtü böcekler de meydana çıkıyor.

Uçan uçmayan her türlü canlıdan rahatsız olanlar için uzaklaştırıcı birçok yöntem deneniyor.

Özellikle karın, sivrisinek ve arılardan korunmak isteyenler ancak zarar vermek istemeyenler "ne yapsam" diye düşünüyor.

Oysa, çözüm çok basit...

Tek ihtiyacınız olan şey Türk kahvesi!

Eğer evde kahve yakma kavramını ilk defa duyuyorsanız, yalnız değilsiniz.

Kahve yakmanın etkisi

Pek bilinmeyen bu yöntem, haşereleri uzak tutmak için oldukça etkili.

Bir tabağın içerisine koyacağınız kuru kahve telvesini yakarak evinizin mis gibi kahve kokmasını sağlayabilirsiniz.

Kahve yakmanın bir diğer sebebi ise istenmeyen sinek ve arılardan korunmaktır.

Sinekler ve arılar bu kokudan hoşlanmadığı için ortama da gelmeyecektir.